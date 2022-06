Rams tienen al primer porrista latino… y es de origen mexicano

El equipo de los Rams de Los Ángeles se ha caracterizado por ser una franquicia que promueve la inclusión, muestra de ello es la presencia de Eswinn Díaz dentro del grupo de animación del equipo, quien además tiene ascendencia mexicana.

“Nací en Los Ángeles pero mis papás son mexicanos, son de Chapala, Jalisco. Audicioné durante la pandemia y fue muy chistoso porque nunca me imaginé esto, no creí que fuera a entrar al equipo porque no creía en mi mismo. Le eché ganas y lo hice, pasé la audición y me convertí en el primer latino, mexicano, hombre y estoy muy feliz de representar a mi comunicad latina y mexicana”, declaró.

Nicolás Corte/Publimetro

“Lo que me gusta mucho de esta organización es que somos muy diversos, no nada más se enfocan en estadounidenses, tenemos mexicanos, afroamericanos, de todo, hombres y mujeres. Son increíbles y tienen mucho amor para todos, somos como una familia”, agregó.

Nicolás Corte/Publimetro

Eswinn estuvo de visita en la Ciudad de México junto con todo el equipo de Los Ángeles donde realizaron una gira por centros comerciales para convivir con su afición y mostrarles el trofeo Vince Lombardi que ganaron en febrero pasado.