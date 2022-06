Apertura 2022, ¿dónde y a qué hora ver el regreso de la Liga MX?

La Liga MX está de regreso y el torneo Apertura 2022 comenzará este viernes 1 de julio, y el duelo inaugural lo protagonizará Necaxa y Toluca, partido que se disputará en el Estadio Victoria en punto de las 19:00 horas.

El Apertura 2022 será uno de los torneos más cortos del futbol mexicano, pues deberá concluir antes debido a la Copa del Mundo de Catar 2022, que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Necaxa y Toluca serán los encargados de inaugurar el nuevo certamen futbolístico, y posteriormente Mazatlán recibirá al Puebla, para concluir con la actividad de este viernes, al cual se reanudará el sábado con tres encuentros: Chivas vs FC Juárez (17:00 horas), Tigres vs Cruz Azul (19:05 horas) y América vs Atlas (21:05 horas).

El domingo los Pumas recibirán en el Estadio Olímpico Universitario a los Xolos de Tijuana, en el horario ya conocido de las 12:00 horas, posteriormente Atlético de San Luis se medirá ante León (17:00 horas) y Santos ante Monterrey (19:05 horas).

El partido entre Pachuca y Atlas se disputará el lunes 4 de julio y este cerrará la actividad de la primera jornada.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL INICIO DE LA LIGA MX?

Fecha: Viernes 1 de julio

Viernes 1 de julio Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Canales de transmisión: Azteca 7 | VIX | Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del partido.

