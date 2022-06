Alfredo Talavera arremete contra Pumas por su salida: “me sentí traicionado”

Alfredo Talavera se convirtió en un hombre clave con los Pumas de la UNAM, por lo que sorprendió mucho su salida del club para el próximo torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el cual inicia este viernes 1 de julio.

El conjunto universitario informó en su momento, que el experimentado portero azteca no quiso renovar, decisión que generó polémica entre la afición felina; sin embargo, poco después, Tala se pronunció al respecto, señalando que cuando le ofrecieron la renovación, ya tenía acuerdo con otro equipo.

Semanas después de lo sucedido, Alfredo Talavera rompió el silencio, arremetiendo contra la directiva de Pumas, señalando que se sintió traicionado. “Todos vimos ese comunicado y creo que debe haber una ética profesional, humana, donde debe haber mucha transparencia. No me gusta entrar en dimes y diretes, estar en boca de todos. Yo siempre me he manejado en una sola línea. Y al momento que vi ese comunicado me sentí como traicionado porque las cosas no fueron así”, dijo a Fox Sports.

“Me quieren hacer ver como el villano, esa parte ya no me gustó. Contesté como tenían que ser las cosas, lo aclaré y hasta ahí” — añadió

“El comunicado que ellos sacaron no dice lo que en realidad fue. Desde diciembre de 2021 estuve en contacto con ellos aunque no me llamaran, yo iba casi cada 15 días hasta que llegó un punto en que dije ‘no les intereso, no interesa el que yo esté ahí’. En ese momento me dieron a entender que así eran las cosas, que no había interés de ellos arreglarme en ese momento”, puntualizó.

“Surgen muchas cosas, surgen llamados de otros equipos y uno como futbolista, con familia, también va analizando ciertas conductas y tomar oportunidades que se presenten porque a esta edad tomar una oportunidad es primordial, es mi futuro. Me sentí mal por cómo se dieron las cosas, pero sí quise aclararlo en pocas palabras, cómo pasó la situación y listo, me quedo con eso”, concluyó Talavera sobre su polémica salida de Pumas.

Ahora, el guardameta de 39 años de edad emprenderá una nueva aventura con FC Juárez en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, equipo que debutará el sábado 2 de julio cuando visite en el Estadio Akron al Guadalajara.

