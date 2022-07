Higor Meritao: “En Pumas estamos listos para pelear cosas grandes”

Los Pumas de la UNAM cuenta con algunos jugadores que se han ganado el cariño de la afición en poco tiempo, como Higor Meritao, quien agradeció y afirmó que pelearán por todo en este torneo.

“Doy gracias a Dios por vestir la playera de Pumas otra vez, entonces la ilusión y las ganas son las mismas de otros torneos y creo mucho que tenemos un buen equipo para pelear por los primeros puestos, es lo que Pumas merece, y vamos a pelear cosas grandes en este torneo”.

Sobre la obligación de Pumas por conseguir el trofeo, Meritao indicó que ahora con los refuerzos, se pueden pelear cosas grandes. “Es un torneo muy difícil, hay equipos muy buenos. Tenemos un plantel muy bueno, y sobre todo, con los refuerzos que llegaron y creo que vamos a pelear por cosas muy grandes”.

Además, el brasileño habló sobre su adaptación al club y al futbol mexicano. “En todas partes del mundo hay un tiempo de adaptación, entonces yo sufrí un poco cuando llegué acá. La altura me pesaba, pero trabajé mucho, confié mucho en Dios y confié en mi, en lo que podía lograr. Siempre hay que trabajar y dar lo mejor”

Por último, habló sobre las impresiones que dejó a la afición, a pesar de llegar con un papel de desconocido. “Yo creo que es normal. Nadie me conocía y ahora las cosas quedaron muy bien. Un mensaje a las personas es que no desacreditan a quien no conocen. He trabajado y ahora quiero ser campeón con Pumas”.

