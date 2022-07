“Voy a dar siempre lo mejor y vamos a buscar ese título”: German Berterame

El jugador argentino Germán Berterame, llegó el domingo por la madrugada a la Sultana del Norte para estampar su firma con los Rayados y ser el último refuerzo de cara al Apertura 2022.

El delantero de 23 años llegó con una sonrisa en el rostro e ilusionado para lo que le depara en el cuadro regio, club al que catalogó cómo “gigante”.

“Muy feliz, la verdad llegar a un club como este me pone muy contento y no me esperaba este gran recibimiento, le agradezco muchísimo esto a la gente, a la afición. Rayados es un club gigante y estoy muy feliz”, sostuvo el ya tercer refuerzo del Monterrey.

Berterame anotó 17 goles en el último año futbolístico con el Atlético de San Luis, cifra que le valió para ser uno de los más codiciados en este mercado de fichajes y que el Atlético de Madrid se hiciera de una parte de su carta por la asociación que tienen con el club potosino.

En las próximas horas se espera que el jugador realice los exámenes físicos y médicos, y firme su contrato que lo vincule con el club albiazul.

Germán es junto a Rodrigo Aguirre y Joao Rojas, los tres refuerzos de Rayados para este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

La pandilla hará su debut este domingo contra el Santos Laguna en punto de las 19:00 horas en el Estadio Corona en Torreón Coahuila.