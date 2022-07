Guillermo Ochoa alza la voz contra las apps: ‘Es difícil ver futbol’

Ante la polémica por la exclusividad del duelo entre Rayados y América de la Jornada 2, Guillermo Ochoa alzó la voz y aseguró que cada vez es más complicado poder futbol en México.

En conferencia de prensa, el arquero de las Águilas afirmó que ahora los aficionados no saben dónde poder ver a su equipo favorito si no están en el estadio.

“El futbol mexicano es difícil verlo fuera de México, ahora se está haciendo difícil verlo en México. La gente ya no sabe a dónde recurrir para ver un partido cuando no está en el estadio”.

Por otra parte, el también seleccionado nacional aseguró que espera que cambie esa situación, en beneficio de todos los aficionados.

“La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados. Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismo compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana, conocen a uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad”, dijo.

Ochoa pide roce con equipos de Sudamérica.

En otros temas, Guillermo Ochoa habló sobre la posibilidad de que el futbol mexicano se enfrente nuevamente a equipos sudamericanos en torneos como la Copa Libertadores.

“Ojalá podamos salir de esa burbuja y ayuda que podamos algún día volver a competir con contra los equipos sudamericanos que nos va a ayudar más que jugar contra los de Centroamérica y Estados Unidos”, dijo.

Guillermo Ochoa se alista para enfrentar a los Rayados de Monterrey, correspondiente a la J2 de la Liga MX y el cual será transmitido por Fox Sports Premium.

Cabe recordar que, desde hace algunos torneos, las apps se han apoderado de los equipos, tales como VIX o Star +

