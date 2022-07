Presidente del Barça aclara que Pumas siempre fue la opción y no el Atlas

Los Pumas de la UNAM serán el rival del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper y el presidente de los blaugrana, Joan Laporta, elogió al club felino y señaló que no contemplaron invitar al Atlas.

“La opción eran los Pumas. Tampoco hemos ido a sondear el mercado porque sé que los Pumas estaban dispuestos, es un equipo que nos gusta, con el que tenemos buena relación y estoy seguro que será u buen espectáculo futbolístico con un equipo mexicano que siempre lo da todo, aparte de la calidad que tienen”, declaró este miércoles con conferencia de prensa.

Laporta aclaró que no se plantearon invitar al Atlas u otro equipo de la Liga MX. “No nos habíamos planteado otras opciones. En la Liga mexicana hay grandes equipos, pero la opción que se nos planteó y nos pareció muy bien fue la de los Pumas y la hemos elegido. Las conversaciones que ha tenido el departamento no sé si hayan sido con América, Atlas u otros clubes, pero en principio la opción encima de la mesa, me dijeron, que era Pumas y la elegimos”, dijo.

Los Pumas serán el primer equipo azteca que participan tanto en el Joan Gamper como en el Trofeo Santiago Bernabéu, del Real Madrid. En 2004 vencieron a los merengues.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en el Camp Nou, por lo que los felinos pospondrán su duelo con el Puebla, de la jornada 7 del Apertura 2022.

