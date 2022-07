Tigres, Atlas y Monterrey son sancionados tras la Jornada 1 de la Liga MX

Día de mucha actividad en la Comisión Disciplinaria de la FMF, después de que anunció las sanciones contra Rayados de Monterrey, Atlas de Guadalajara y Tigres de la UANL.

A través de una serie de comunicados, se dio a conocer los castigos, incluyendo contra los entrenadores Miguel Herrera, Víctor Manuel Vucetich y al asistente Aldo De Nigris.

Tanto para Herrera, como para Vucetich, sus sanciones fueron multas económicas, tras realizar “críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”, se lee.

De acuerdo al reporte de Paco Arredondo, de TUDN, la sanción económica será de 300 mil pesos a cada entrenador.

👀👀SE LAS APLICARON 👀👀

Las multas a Miguel Herrera técnico de @TigresOficial, Víctor Manuel Vucetich y su auxiliar Aldo De Nigris en @Rayados dan un acumulado de 900 mil pesos.

Por violar el Código de Ética con críticas a los árbitros. Cada uno pagará 300 mil pesos. pic.twitter.com/wQFLVpvV67 — PACO ARREDONDO (@Paco_Arredondo_) July 6, 2022

Mientras que Aldo De Nigris tuvo un castigo superior. Al realizar una publicación polémica tras el encuentro entre Santos y Monterrey, sufrirá de un encuentro de suspensión y una multa por “violar el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia”.

En su mensaje colocó unos emojis de dólares volando, situación que no fue aclarada por el ex jugador y por lo que borró la misma publicación.

Este tuit le costó un juego de suspensión a Aldo de Nigris.

Ya fue suspendido. pic.twitter.com/aYw6Rys3XQ — REPORTE ARIZPE (@ArizpeMiguelZ) July 6, 2022

Mientras que las porras de Rayados de Monterrey y las de Atlas fueron sancionados con un veto de un partido de local, “toda vez que su Grupo de Animación incumplió el Acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes de la Liga MX, así como con el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, en los cuales se estableció que ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante”.

Las porras de Atlas y Rayados estuvieron en los duelos ante América y Santos, respectivamente.

