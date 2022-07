“Joya del América” se va a jugar al futbol de Costa Rica

Quien fuera considerado como la “Joya del América”, Morrison Palma, se despidió del club de sus amores con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram pues no encontró acomodo y ahora probará suerte en el futbol de Costa Rica.

Palma de 22 años era una de las promesas azulcremas luego de ganar el título sub 20 en el torneo Clausura 2022, pero para su mala fortuna, no “llenó el ojo” del técnico “Tano” Ortiz y lo dejó fuera de la primera plantilla.

Palma pasó por las manos de entrenadores como Mario Trejo, Raúl Rodrigo Lara y Guillermo Huerta.

[ ¿Se pueden evitar los problemas cardíacos en la obesidad? ]

[ Rabbit®, la startup que está revolucionando el abasto presencial de las tiendas lanza su App Rabbit® ]

“Llegó el momento en que nuestros caminos toman rumbos diferentes. No es un adiós si no un hasta pronto después de 11 años y medio de felicidad e inmensas alegrías en el club que me arropó siendo yo un niño. Siempre los llevaré en mi mente y corazón, me voy tranquilo porque siempre di todo de mí para que el escudo que tanto amo estuviera en lo más alto”, escribió el joven jugador en IG.

Morrison jugará en el Santos de Guápiles de la primera división de Costa Rica donde se pondrá a las órdenes del entrenador Luis Fernando Fallas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV