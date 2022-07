Bryan Angulo evaluó la temporada del Toluca para el Apertura 2022

De cara al primer duelo en casa de la temporada, Bryan Angulo, nuevo refuerzo del Toluca, aseguró que aún tienen muchas cosas que mejorar en la temporada.

En conferencia de prensa, el delantero colombiano destacó lo conseguido en el duelo ante los Rayos del Necaxa.

“Se armó un buen plantel y nosotros no rehusamos a querer pelear por el título, es el objetivo que tenemos, por la institución en la que estamos. Sí es verdad que para eso primero hay que dar muchos pasos; el primero era en Aguascalientes, se dio, y el siguiente es ahora el domingo. Pero sí, tenemos en la mente primero que nada clasificar, que es una obligación, y no tenemos miedo en decirlo”, dijo.

Ante su regreso a la liga MX y su debut con Toluca, Angulo afirmó que está teniendo una gran adaptación.

“En el partido me sentí muy contento, se sacaron los tres puntos, las sensaciones fueron buenas. Tenemos un grupo competitivo y poco a poco me he ido adaptando al club, o todo lo que el profe me está pidiendo y eso me tiene muy contento”.

Bryan Brayn Angulo, uno de los nuevos refuerzos del Toluca | Cortesía

Por otra parte, el ariete habló sobre la prueba que será enfrentar a los Zorros del Atlas en el Nemesio Diez.

“Pues va a ser un rival complicado, un rival que lo hace muy bien de visitante, pero nosotros tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien, por mejorar, intentar hacerle el mayor daño posible y por ende quedarnos con los tres puntos que es el único objetivo que tenemos”, señaló.

Por último, señaló cómo ha sido su trabajo bajo el mando de Ignacio Ambriz y lo que pretende en la cancha para este torneo.

“Lo que el profe quiere todavía no se demostró en su totalidad ante Necaxa, creo que por momentos sí tuvimos buena posesión, pero hay muchas cosas por mejorar. Va a llevar tiempo, pero lo mejor es corregir ganando y era importante sumar. Ahora ante Atlas tenemos que intentar tener más control”.

“Creo ante Necaxa no tuvimos todo el tiempo control y le dimos opciones a ellos de que nos crearan ocasiones. Es algo que el equipo no se puede permitir y es lo que queremos, tener siempre la posesión, tener el control del partido, que al final eso nos va a dar más posibilidades de ganarlo, es una de las cosas más importantes contra Atlas, más sabiendo que es un rival que con muy poco, te genera muchas ocasiones y te marca muchos goles”.

