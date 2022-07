Carlos Sainz: “Entre los dos Ferrari tenemos que intentar hacer cosas diferentes”

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró tras ser tercero en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria, y lograr la tercera plaza de la parrilla para la carrera habitual de este domingo, que deberán intentar hacer “algo diferente” de cara al domingo para sacar a Max Verstappen, ganador del sprint, de su zona de confort.

"Estamos los tres muy parecidos, de momento Max tiene la posición de ir primero y la ventaja del aire limpio. Tenemos qe sacarle de esa zona de confort en la que está y entre los dos intentar hacer cosas diferentes", manifestó en rueda de prensa posterior al sprint.

Sainz cree que fue una primera carrera "divertida". "Una pena no haberle podido coger (a Leclerc) al final. Perdí algo de agarre, tuve que enfriar neumáticos y volver a encontrar mi ritmo, pero fue divertido", valoró.

El español, ganador en Silverstone, intentará sumar su segunda victoria en la F1 en Austria saliendo, precisamente, tercero --el sprint marca la parrilla del domingo--. Y afronta la carrera con la lección aprendida de saber que no debe intentar pasar a Verstappen por el exterior.

"Hemos salido bien, luego he podido atacar a Max pero había poco agarre (en el exterior) y me ha hecho perder la posición con Charles. Al principio parecía que tenía más ritmo que Charles, podía pasar pero luego se me ha calentado el neumático", comentó de su intento de adelantamiento al neerlandés.

Sainz Carlos Sainz quedó en el tercer lugar en Austria (Bryn Lennon/Getty Images)

En cuanto a la lucha interna entre los dos Ferrari por la segunda plaza, reconoció que había "poco a ganar o a perder" en esa batalla. "Hablamos de un punto más o menos, y Max parecía estar en control en el liderato y no hemos perdido mucho", reiteró.

“¿Pelear? Mattia y el equipo lo decidirán, no es que hayamos perdido mucho. Y Max no entraba en pánico con nuestro ritmo. Intentaremos estar más cerca al principio y al final mañana”, manifestó el madrileño.

Publimetro te recomienda