Mónica Vergara: ‘De manera personal asumo esta responsabilidad’

La Selección mexicana Femenil quedó eliminada del Premundial de la Concacaf en la fase de grupos, por lo que no disputará la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023, debido a esto la entrenadora Monica Vergara asumió la responsabilidad del fracaso, pero también apuntó que el Tricolor le tocaba vivir una situación así.

“Necesitamos seguir confiando en estas generaciones, que como sabíamos estamos en tapa de transición. De manera personal asumo esta responsabilidad, pero hoy por fin pueden ver que no estamos locos, que tenemos muchísimo potencial y que pudieron ver esos destellos de lo que esta generación puede dar”, declaró Vergara en conferencia de prensa.

La ex jugadora y ahora entrenadora señaló que siempre está en evaluación su trabajo, pero que hasta entonces se tomará una decisión sobre su futuro.

“Siempre estoy sometida a una evaluación. Seguramente seré evaluada, estoy segura que no solo seré evaluada por este torneo, sino por todo el proceso. En ese sentido, en la conferencia pasada que comenté que no pasaba nada, era de manera personal, porque todavía no tengo idea de lo que va a pasar. Como siempre, me gusta terminar bien lo que hago, hoy termina este proceso, este proyecto y seré evaluada. En cuanto tengan una decisión, ustedes serán los primeros en saberlo”, expresó.

Vergara recalcó que este le tenía que pasar al Tricolor Femenil para crecer y así en futuro se verá este momento como un punto de cambio.

“Se está trabajando con bases muy solidas, desde abajo, y que va a culminar con una Selección mayor. En esta ocasión a mí me toca este fracaso, pero es una generación que tiene muchísima calidad y que hoy le tocaba vivir esto. Estoy segura que en un futuro vamos a poder voltear a este momento y vamos a decir ‘claro teníamos que pasar poder esto para poder lograr la transformación que necesitábamos’”.

Por último agradeció al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, a Gerardo Torrado y a toda la dirección de Selecciones nacionales “porque en este proceso hubo muchos avances para seguir apoyando el futbol femenil”.