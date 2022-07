Charlyn Corral sobre fracaso del Tri Femenil: “podía ayudar, pero estoy borrada”

La Selección mexicana femenil protagonizó un fracaso histórico durante el Premundial disputado en Monterrey, luego de perder sus tres encuentros de la fase de grupos y quedar eliminadas, resultado que las dejó sin posibilidad de ir a la próxima Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante dicho resultado, las críticas hacia Mónica Vergara, directora técnica del combinado azteca, no se hicieron esperar, pues no pudo ganarle a Jamaica, Haití y Estados Unidos, además de que en los tres cotejos disputados, no marcó ningún gol.

Tras consumar el fracaso en el Premundial Femenil, mucho se habló de Charlyn Corral, quien es considerada la mejor futbolista azteca en la historia, pero que no ha sido considerada con el Tricolor en los últimos años. La delantera de Pachuca aseguró que pudo ayudar “dentro o fuera de la cancha”, pero que “está borrada”.

“Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad, y muchos se dieron cuenta. No sólo son goles, es liderazgo, es transmitir a los compañeros, puedo aportar de muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidieran”, dijo en entrevista con ESPN.

Charlyn Corral (MEXSPORT)

Charlyn Corral recordó que durante su lesión en 2019, nadie de la Selección mexicana se preocupó por su estado de salud. “Desde que me rompí el cruzado, nadie de la selección femenil me deseó una pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid”.

“Vimos el mismo caso cuando fue lo de Raúl Jiménez, se lesiona, lo que le pasó en su cabeza, la selección mayor hace una gira en Europa y lo invitan. En mi caso pasó lo mismo, la selección hace una gira allá y ni un hola me dijeron, son cosas que duelen, dices yo qué he hecho para que me traten así. Sólo me he dedicado a trabajar, se lo preguntas a Jesús Martínez, a la gente de Pachuca, a mis anteriores equipos, de cómo soy y te van a hablar cosas buenas, cuando pasan esas cosas, no lo entiendo, eso de borrarme y hacer que no existo”, añadió.

Lo más leído en Publimetro: Luchadora Mystique abre su cuenta de Onlyfans

Los resultados catastróficos que ha conseguido la Selección mexicana tuvieron consecuencias, pues cesaron a Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales, a Ignacio Hierro como director deportivo y a Luis Pérez como director técnico del Tri Sub 20, lo que llamó la atención es que mantuvieron en su cargo a Mónica Vergara, directora técnica de la Selección mexicana femenil.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: