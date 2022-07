Ryan García busca hacer las paces con ‘Canelo’ Álvarez

Ryan García regresará a pelear este sábado luego de estar un año ausente del ring y del tema de su salida del equipo del Canelo. El púgil de República Dominicana, Javier Fortuna, será quien busque terminar con el mote de “invicto” de García, quien previo a este combate está seguro de mantenerlo.

Como motivación, Ryan quiere en primera fila a un invitado especial y hasta dijo que podía conseguirle los boletos, solo es cuestión de que asista al combate Saúl “Canelo” Álvarez.

Previo a su compromiso en Los Ángeles California, el peleador estadounidense de ascendencia mexicana dijo algunas palabras para Inside Fighting, donde fue cuestionado acerca de las celebridades que estarán en el compromiso donde salió el nombre de Álvarez, con quien previamente tuvo algunos desacuerdos mientras García se entrenaba con su equipo.

“Él puede venir si quiere. Podría conseguirle boletos. Él puede comprarlos, pero si quiere yo se los puedo dar personalmente. Lo pondré en la primera fila. Me encantaría que estuviera allí y me viera pelear contra alguien más”, mencionó para dejar claro que no le guarda rencor al tapatío.

Luego de anunciar su salida del “Canelo team”, el boxeador californiano dice que no quiere tener ninguna negatividad con nadie. “Definitivamente me encantaría hacer las pases con él, perdonar a la gente. Creo en el perdón y soy el tipo de persona que persona muy rápido. No quiero esa sangre negativa o mala con nadie, yo solo... seamos geniales. Iré a tus peleas y no tengo nada contra tí en lo absoluto” finalizó.

La pelea entre García y Fortuna será éste sábado en la Crypto Arena de Los Ángeles, casa de los Lakers y antiguamente conocido como Staples Center.

