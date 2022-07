Manchester United firma a Christian Eriksen

Manchester United ha conseguido a un nuevo refuerzo para la temporada 2022-2023, después de que confirmó la llegada de Christian Eriksen.

A través de un comunicado, los Red Devils dieron a conocer la firma del mediocampista danés, proveniente del Brentford, de la Premier League y el acuerdó será hasta junio del 2025.

“Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble”, afirmó Eriksen.

El caso de Eriksen ha llamado la atención en el futbol mundial, después de que sufrió un paro cardiaco durante un duelo en la Euro 2020, con la Selección de Dinamarca.

Incluso se planteó su retiro, después de su salida del Inter de Milán. Pero el Brentford le volvió a abrir las puertas al talentoso mediocampista en la temporada anterior. Incluso, regresó a la Selección mayor, en marzo del 2022.

El centrocampista ha sido internacional en 115 ocasiones con Dinamarca, anotando 38 goles para su país. Eriksen ha jugado 237 partidos en la Premier League, registrando 52 goles y 71 asistencias.

Este es el segundo fichaje de los Red Devils, tras la firma de Tyrell Malacia, proveniente del Feyeenoord.

Manchester United golea

Por su parte, Manchester United doblegó el viernes 4-1 al Victory de Melbourne en un partido jugado ante 75,000 espectadores en el estadio Cricket Ground de Melbourne.

Scott McTominay, Anthony Martial y Marcus Rashford, junto a un tanto de Tahith Chong fueron suficientes para firmar este nuevo triunfo.

