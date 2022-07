“Pantera” Rodríguez regresa al octágono para enfrentar a su amigo Brian Ortega

Luego de complicarle la cosas a Max Holloway en noviembre del año pasado, el peleador mexicano Yair “Pantera” Rodríguez estará de vuelta en el octágono este sábado para enfrentar a su buen amigo Brian Ortega en la función UFC Long island, una pelea que, admite, ninguno de los dos querían qtnue sucediera.

“Es algo que sabíamos que iba a suceder pero nunca quisimos que pasara. De hecho Brian y yo hablamos y sabíamos que era algo inevitable. No queríamos enfrentarnos a menos que fuera algo así, una oportunidad para un título o el título en sí, y bueno aquí estamos Ha llegado esta oportunidad y estamos listos”, declaró el chihuahuense en conferencia de prensa.

Rodríguez Portillo recordó que no es la primera vez que tiene que enfrentar a alguien querido, de hecho para él es más fácil pues no hay malos sentimientos hacia un oponente.

“No será la primera vez, cuando estuve en la cada de The Ultimate Fighter tuvo que enfrentarme a un compañero de equipo y probablemente sea lo mejor porque no hay ningún sentimiento hacia el otro tipo. En este caso no tengo una mala energía hacia Brian Ortega”, afirmó.

Dijo que haber peleado con Max Holloway le dejó una gran experiencia pues enfrentó a uno de los mejores peleadores de todos los tiempos del UFC.

“Me dejó una gran cantidad de experiencia, Max Holloway ha estado lo más alto durante muchos años, tiene muchas horas dentro del octágono y un montón de experiencia. Para esta pelea debo hacer lo de siempre, no salir de la estrategia, no hacer muchas cosas locas porque Brian puede tomar ventaja de eso. Así que sólo permanecer en lo básico”, finalizó.

