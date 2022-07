Robert Lewandowski se despide del Bayern Múnich

El futuro de Robert Lewandowski está practicamente definido, después de que anunció su despedida del Bayern Múnich con rumbo al Barcelona.

En entrevista con Sky Sports, el delantero polaco reveló que este fue su último entrenamiento con el gigante bávaro, y apunta al Barcelona.

“Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos”, explicó.

“Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuve tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.”, dijo Robert Lewandowski.

El jugador, de 33 años, inició los entrenamientos de pretemporada con el equipo alemán, a pesar de haber pedido irse al final de la temporada pasada.

Con el Bayer Múnich, Robert Lewandowski disputó 375 encuentros, en donde marcó 344 goles y 72 asistencias.

El acuerdo apunta a 45 millones de euros, además de 5 millones de euros más por temas de variables.

Lewandowski Robert Lewandowski se convertirá en delantero del Barcelona | Getty Images (ALEXANDER HASSENSTEIN GETTY IMAGES/Getty Images)

Oliver Khan confirma acuerdo con Barcelona

El presidente del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, confirmó este sábado que el club bávaro ha acordado “verbalmente” una cifra con el FC Barcelona para el traspaso del delantero polaco Robert Lewandowski.

“Hasta ahora, solo es un acuerdo verbal, el trabajo del contrato aún está pendiente”, afirmó Kahn al periódico alemán Bild. Unas declaraciones que llegan después de que el presidente del equipo catalán, Joan Laporta, afirmara que el conjunto alemán no había respondido a la última oferta que presentó el Barça, que ahora sí parece satisfacer al Bayern.

