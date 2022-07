Captan a refuerzo de Chivas de antro durante la madrugada

Las Chivas vuelven a estar en el ojo del huracán, no solo por los malos resultados que han sumado en el inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, sino por un presunto nuevo acto de indisciplina entre sus jugadores.

Durante el programa Jalisco TV, se reveló que uno de los refuerzos del Rebaño Sagrado fue captado de antro durante la madrugada, junto a un reconocido periodista, aunque ninguno de los nombres fue revelado.

“Están en mi poder fotografías de un refuerzo que vino a esta ciudad con un importante gerente de deportes, 4 de la mañana el viernes pasado”, fueron las palabras del conductor, a lo que David Medrano, periodista y comentarista de TV Azteca, reaccionó con asombro y molestia.

“Mientras no las vea, no lo puedo creer. Si llego a conseguir esas fotos las voy a publicar, porque siempre he defendido que nos den nuestro lugar como periodistas, y por ese tipo de cosas es que nos pisotean. ¿Cómo un jugador va a estar en un antro o bar con un periodista? No corresponde, cuidamos nuestra actividad”, respondió David Medrano.

La fuente señala que el futbolista del Rebaño Sagrado y el periodista se encontraban en un espacio privado, pero no se salvaron de ser fotografiados por los presentes en el lugar, postales que podrían ser reveladas en los próximos días.

Es importante mencionar que aunque no se revelan nombres, los únicos dos refuerzos que tuvo Chivas para este torneo Apertura 2022 fueron Alan Mozo y Rubén Oso González.

