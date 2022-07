Adriano Emperador recuerda a su padre fallecido en su serie: “parecía que estaba vivo”

Las series y documentales de deportistas o exdeportistas son cada vez más comunes en distintas plataformas digitales, por lo que a esta larga lista se unió el exfutbolista brasileño, Adriano Emperador, quien estrenará su serie el próximo 21 de julio en Paramount+.

Previo al estreno, Adriano Emperador, habló ante los medios de comunicación internacionales, sincerándose sobre lo que más le agradó de grabar esta serie. A corazón abierto, dijo que durante las grabaciones fue inevitable no recordar a su padre fallecido, incluso señaló que “parecía que estaba vivo”.

“Lo que más me gustó recordar fue mi infancia, porque mi infancia fue muy buena, y poder revivir todo eso otra vez, para mí fue muy importen. Pude volver a acordarme de mi padre, parecía que todavía estaba vivo”, mencionó el exfutbolista en conferencia de prensa.

“Fue importante abrir un poco de mi espacio y de mi mundo, para que la gente vea adentro del Emperador. Para mí esto está siendo muy importante, porque es un espacio que tengo para mostrar cosas que la gente no vio ni escuchó” — Adriano

Como futbolista defendió a clubes como el Inter de Milan, Roma, Fiorentina, Miami United, entre otros. Además de ser seleccionado con Brasil, siendo parte de la Copa América de 2004, título que le abrió muchas puertas.

“La Copa América fue muy importante, salí muy temprano de Brasil, tenía 19 años y no tenía la oportunidad de mostrar mi futbol al pueblo brasileño, entonces la Copa América me ayudó mucho, me abrió las puertas. Después tuve la pérdida de mi padre, fue algo muy triste. El apoyo de mis amigos y familia fe muy importante, cuando más los necesité, estuvieron cerca”, finalizó.