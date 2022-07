Encuentran sin vida a futbolista desaparecido desde hace dos meses

El mundo del deporte se vistió de luto, tras el fallecimiento de Mario Alexander Risso, un joven futbolista amateur que fue encontrado sin vida a más de dos meses de su desaparición en León, Guanajuato.

Fue la noche del lunes 16 de mayo la última vez que se le vio al deportista de apenas 18 años de edad, quien al término de un partido de futbol fue a visitar a su novia, para después dirigirse con un tío, reunión a la que ya no llegó.

A partir de esa fecha, sus familiares, amigos y conocidos, comenzaron a buscarlo; incluso, realizaron una serie de marchas para exigirle a las autoridades ayuda en la búsqueda. A dos meses de su desaparición, hallaron el cuerpo de Mario Alexander Risso sin vida, noticia que confirmó su madre en redes sociales.

Mario Alexander Risso (Redes sociales)

“Te encontré y no de la manera que me esperaba, te arrebataron la vida, tus sueños, nuestras metas, estás y estarás siempre conmigo. No tengo palabras para expresar exactamente lo que siento, solo le pido a Dios que te guarde y te reciba con los brazos abiertos mi chaparro. Tantas bromas, tantos partidos, tantas sonrisas que te faltaron. Me faltó verte otra vez y verte trascender, ahora veré al cielo y diré ahí está el mejor futbolista”, informó la madre.

El juvenil era un amante del futbol, deporte que no solo disfrutaba desde la tribuna, ya que también lo practicaba. De hecho, gran parte de su formación la tuvo en las categorías inferiores de los Tuzos del Pachuca.

