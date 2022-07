¿Por qué no se llenaron los estadios en Monterrey en el Premundial Femenil?

Con Estados Unidos proclamándose como campeonas, concluyó el torneo CONCACAF W en Monterrey y acá te dejamos lo bueno y lo malo que dejó este premundial femenil en tierras regiomontanas.

Es evidente que este torneo no impactó de lleno a la Sultana del Norte, siendo clara muestra las bajas entradas en gran parte de los partidos, pero, ¿Por qué no se llenaron los estadios?

Lo Malo

El clima

La ola de calor que azota a esta región y más en los meses de canícula fue una dura prueba tanto para la afición, como para todas las jugadoras, todos los encuentros se jugaron con temperaturas mayores a los 35 grados y cuando el balón rodaba a las seis de la tarde, el factor sol no ayudaba en nada en el tema físico.

El país más afectado por esto fue Costa Rica, ya que no jugaron un solo juego en horario nocturno.

No hubo difusión del evento

Las principales cadenas televisivas y de radio que imperan en Monterrey no eran poseedores de los derechos de este torneo, por lo que en ningún momento hubo propaganda sobre este premundial femenil, además, por la ciudad no había ningún panorámico, por lo que mucha gente no se enteró del evento.

Monterrey no vive el mejor momento como ciudad

Meses atrás, cuando se anunció que los regiomontanos serían testigos del mejor futbol femenil del área de la Concacaf, nadie se imaginaba de la profunda crisis de agua que viviría la zona metropolitana de Monterrey.

La totalidad de la población de la ciudad está sufriendo para abastecerse de agua, siendo un problema prioritario, afectando indirectamente en el ánimo de la población para decidirse acudir a los estadios.

Eliminación tempranera de la Selección Nacional

México decepcionó enormemente en esta justa, y en gran medida el ver a las jugadoras nacionales era el gran atractivo del torneo, por lo que su eliminación en la fase de grupos pegó duro en el interés general de la gente.

Lo Bueno

Monterrey presumió de sus instalaciones deportivas

Se demostró que Monterrey es capaz en tanto a instalaciones deportivas se refiere para albergar un torneo de selecciones nacionales a la altura que Concacaf lo indica. La mayoría de jugadores solo hablaron de manera positiva de ambos estadios y lugares de entrenamientos.

La FIFA y Concacaf calaron al Gigante de Acero

Por primera vez desde que fue inaugurado en el 2015, Gianni Infantino acudió de manera presencial al estadio de los Rayados que será sede en el mundial del 2026, admitiendo que quedó fascinado con el inmueble.

El ambiente en los estadios se hizo sentir

Aunque en la mayoría de juegos hubo entradas pobres, en los platillos fuertes como en el juego de México vs Estados Unidos o en la Final, tanto el Estadio Universitario como en el BBVA, se sentía una energía que las mismas jugadoras describían como algo jamás visto.

"Estoy muy feliz en San Diego pero la energía de esta noche fue impresionante": Alex Morgan sobre si se animaria a jugar en un equipo regio



🎥 @Lalogdo pic.twitter.com/sQKmQaxkCP — Publisport México (@Publisport_MX) July 12, 2022

El futbol femenil tiene cada vez más auge

La relevancia del futbol femenil en nuestro país claramente va en incremento y para muestra, el fracaso y las críticas por los malos resultados de la Selección Femenil retumbó fuertemente en la Federación Mexicana de Futbol tanto así que una vez México eliminado se optó por una limpia en los de pantalón largo a nivel Selecciones.