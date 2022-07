Ángel Villacampa sentencia que América Femenil no es solo una jugadora

Ángel Villacampa, entrenador del América femenil, fue contundente sobre la ausencia de algunas jugadoras y aseguró que este plantel no lo compone una sola jugadora.

En conferencia de prensa tras el duelo ante Santos, el español apuntó de manera tajante ante los cuestionamientos sobre la ausencia de Katty Martínez. “Aquí lo más importante es el América. No es el equipo de ninguna jugadora. Es uno de los equipos mas grandes de México. Lo más importante es el equipo. Podemos hablar de como reforzarnos pero lo más importante es el equipo, algunas jugadoras pueden estar lesionadas y si es así no entran en la convocatoria”, señaló.

Ángel Villacampa apunta a que el América no es sólo una jugadora, y que estará la jugadora que esté al 100



Sobre los cuestionamientos de la nueva ausencia de Katty Martínez @Publisport_MX pic.twitter.com/ScnZ0VEGGj — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) July 20, 2022

Villacampa insistió en que la ausencia no es por algún problema con la goleadora. “Si no entrenó, no puede estar en la convocatoria. Aquí lo más importante es el América. Lo más importante es que el equipo sea mejor. Con quien sea, no tengo nada personal. Podemos hablar de varias cosas, pero no hay conflicto, Katty es muy importante. Viene lesionada, no ha entrenado, nos tenemos que conocer , es una chica fantástica, así que no hay conflicto”, dijo.

Katty Martínez llegó de su convocatoria con la Selección mexicana y aún no ha tenido la oportunidad de debutar en el Apertura 2022.

