¿Pepillo Origel regresa a Ventaneando? El periodista se reunió con Pati Chapoy y esto dijo

Pepillo Origel y Pati Chapoy sacudieron el mundo del espectáculo en México tras un reciente encuentro entre el reconocido periodista de espectáculos y la conductora de Ventaneando; un suceso que causó bastantes comentarios y grandes expectativas.

Todo comenzó cuando Juan José Origel confirmó la reunión con Chapoy. Aunque no se han dado detalles específicos sobre el contenido de la plática, la sola imagen de ambos íconos del periodismo de farándula juntos fue suficiente para desatar una ola de rumores sobre un posible reencuentro profesional.

Cabe recordar que Origel fue parte fundamental del equipo original de “Ventaneando”, marcando una época en la televisión mexicana antes de emprender otros proyectos.

“Mira, yo quiero mucho a Pati y fui muy feliz con ella, pero, quien me invite a trabajar a donde sea, no voy ya, yo ya no voy a trabajar, yo ya nada más estoy cumpliendo con el contrato que les dije hasta donde, ya no digo cuando que estoy que me voy y me voy y no me he ido y la gente dice ‘ah ya no te creo’”, dijo Juan José Origel a Eden Dorantes.

Después de su salida de “Ventaneando”, el periodista continuó consolidándose como una figura prominente en el periodismo de espectáculos, participando en diversos proyectos televisivos y forjando una carrera sólida que lo mantiene como uno de los referentes del medio.

“Yo le agradecería muchísimo, pero no, el día que estuvimos platicando me dijo: ‘en enero se cumplen los 30 años de Ventaneando, de que lo hipismo’, entonces, que me invitaba, si me invita con mucho gusto voy, ahí estaré, celebrando esa época tan bonita que tuvimos”, finalizó Pepillo.