Hugo Sánchez arremete contra Jürgen Damm: ‘Que mentalidad tan pequeña’

Después de que Jürgen Damm afirmó que era mejor jugar en el América que en Europa, algunos especialistas se lanzaron contra el delantero, incluyendo a Hugo Sánchez.

El ex atacante del Real Madrid y actual panelista de Futbol Picante arremetió contra Damm, asegurando que tiene una mentalidad pequeña, al no aspirar al Viejo Continente.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”, apuntó.

Por otra parte, también afirmó que la aspiración de un jugador debe ser ir a Europa a través de un equipo grande y no solo quedarse ahí.

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen diciendo: “voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar. No quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa. Tengo cualidades para triunfar en Europa”, apuntó.

Esta crítica se unió a la del periodista David Faitelson, quien pidió un ‘examen antidoping’ en Coapa, tras las declaraciones del ex atacante del Atlanta United.

Urge un “antidoping” en Coapa… https://t.co/JjHESMCykX — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 20, 2022

¿Qué dijo Jürgen Damm?

En entrevista con ESPN, Damm apuntó que jugar en el futbol europeo no se compara con firmar con el Club América.

“Siempre he dicho que los planes y tiempos de Dios son perfectos, me tiene donde me quiere tener y mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario. Llegar al América es un sueño cumplido. Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”, apuntó.

Jürgen Damm ha disputado 32 minutos con el Club América en el Apertura 2022. Regresó a la Liga MX tras estar dos años en la MLS.

