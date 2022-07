Andy Ruiz desea una guerra ante ‘King Kong’ Ortíz

En su regreso a los cuadriláteros, Andy Ruiz vivió un primer cara a cara en contra de Luis ‘King Kong’ Ortiz previo a su pelea del próximo 4 de septiembre, en la Crypto Arena, de Los Ángeles, California.

En conferencia de prensa, ‘The Destroyer’ señaló que busca continuar con su legado en los cuadriláteros, tras más de un año de ausencia.

“Estamos aquí otra vez, esta será una gran pelea, es un zurdo difícil, complicado, pero nos hemos preparado muy bien. Escogí esta pelea.

Sé que no será fácil, será complicada por los estilos, pero me he entrenado muy bien en el gimnasio, solo sé que intentaré hacer lo mejor en el ring para seguir dejando un legado sobre el ring”, declaró el ex campeón mundial.

Por su parte, Luis Ortiz señaló que espera una gran pelea ante el mexicoamericano, en busca de un último gran triunfo.

“Estamos teniendo una gran preparación, no vamos contra un contrincante suave, vamos con Andy, u peleador fuerte, pero vamos a hacer nuestro trabajo. Estoy contento porque esto va a ser una gran guerra, a los dos nos gusta pelear y esto es lo que se va a ver el 4 de septiembre”, declaró el cubano.

Andy Ruiz apunta por Deontay Wilder

A pesar de que Andy Ruiz está enfocado en su pelea ante el cubano, ahora ya tiene en la mira a su siguiente rival, el peligroso Deontay Wilder.

“No quería tomar peleas fáciles, así que esperé. Por eso estamos peleando contra Luis Ortiz porque es un tipo contundente, un tipo torpe. No lo estoy subestimando como mi última pelea [contra Chris Arreola en mayo] o nada. De hecho, estamos entrenando duro. Si gano [contra Ortiz], me gustaría pelear contra Wilder si sale de su retiro”, dijo Ruiz a FightHype.com.

Andy Ruiz buscará una nueva oportunidad por el título del mundo, tras coronarse en junio del 2019, al vencer a Anthony Joshua por los títulos WBA Super, IBF, WBO e IBO.

