Dani Alves revela la razón por la que firmó con Pumas

Dani Alves ya está en México para firmar con los Pumas de la UNAM, en uno de los fichajes que más han sorprendido en los últimos años.

Pero, este movimiento que se concretó en los últimos días y fue el mismo brasileño quien apuntó a la razón por la quen tomó esta decisión.

En entrevista con TUDN, Dani Alves señaló la importancia de que el equipo sea parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, situación que lo atrajo.

“A mí siempre me gusta ir donde haya cosas más importantes. Como venir acá, acá es más que fútbol. Es una Universidad, donde dan derechos iguales a todo el mundo, tenga más o tenga menos. Una Universidad une la sociedad. Formar jugadores, formar jóvenes, formar gente, eso me apasiona, me vuelve loco. Es una de las cosas que más práctico”, apuntó.

Entrevista exclusiva de @DaniAlvesD2 con TUDN (@Alonso_Cabral @marccrosas) 🔥🐾



"Es mucho más que futbol, es una Universidad. La vida no es solo futbol", Dani Alves 🗣



🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽 pic.twitter.com/1LhDZE0Tpw — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

También apuntó a qué es lo que busca aportar a un plantel como el de los Pumas de la UNAM.

“Para tener igualdades, tenemos que estar un poco más preocupados, la vida no es solo fútbol. El fútbol es una parte pequeñita de todo lo que puede ser. Por eso estoy acá, a disfrutar del fútbol mexicano y a disfrutar todo lo que tenga que ser esto. A intentar aportar a mi equipo, mis compañeros, al club que represento, todo lo que yo sé”, dijo.

Entérate Dani Alves se luce con máscara del Santo en su llegada a CDMX

Por si no lo viste Memo Ochoa recibe oferta para ser pateador de la NFL

Por otra parte, Dani Alves apuntó a que sí tiene en la mira el Mundial de Catar 2022, pero tomó esta oportunidad por el desafío.

“Es normal cuando llegas el año del Mundial, que todo el mundo esté hablando del Mundial. Que se diga que los jugadores se mueven porque quiere ir al Mundial. Los jugadores se mueven porque quieren desafíos, quieren hacer cosas grandes.

No vengo aquí a prepararme para el Mundial, vengo aquí a hacer lo que hecho toda mi vida, que es pelear como nadie para ganar, para hacer historia, para hacer feliz a la gente que yo represento. No estoy pensando en el Mundial. El Mundial vendrá.

Estoy pensando en cómo hacer y qué hacer con Pumas, para que todo el esfuerzo que hayan hecho para tenerme acá, pues pueda merecer la pena”, señaló.

Se espera que sea este sábado 23 de julio cuando sea presentado Dani Alves como nuevo jugador de los universitarios para el Apertura 2022.

Publimetro te recomienda