José Mourinho se lleva sorpresa en el entrenamiento de la Roma

Conocido por sus polémicas declaraciones, ex entrenador de equipos campeones de Champions como Porto e Inter, dos veces monarca de la Europa League, tres campeonatos de la Premier League y más titulos en España; José Mourinho vive el futbol como muy pocos pero también tiene un lado que poca gente conoce fuera de las canchas, el entrenador aceptó tomarse una foto con un par de aficionados y lo que siguió nadie lo esperaba.

Luego de la postal el aficionado pidió al “Special One” esperar unos momentos a lo que el entrenador, con algo de duda, aceptó pero siempre al pendiente de cualquier acción. El fanático quería que el técnico de 59 estuviera lo más cerca posible de su siguiente acción. Tomó a la señorita que los acompañaba de la mano y dijo lo siguiente:

“Tú sabes que para mí la Roma es muy importante, soy un hincha de hace 24 años y me ha costado mucho encontrarte, muchísimo. Lo que ahora merece la pena después de los tres años que llevamos juntos y tanto tú como yo no nos perdemos ni un partido aunque estamos lejos y por el virus no te he podido llevar al estadio todavía, pero antes... quiero pedirte... si te quieres casar conmigo”

De esta forma y ante las cámaras del equipo campeón de la UEFA Conference League, la pareja aficionada al club se unieron más allá del noviazgo con José Mourinho de testigo en primera fila y prácticamente como si fuera un padrino de ceremonias religiosas. El momento quedó registrado y aquí lo podrás vivir como si estuvieras ahí.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

