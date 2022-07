Miguel Herrera ve panorama alentador para sus Tigres

Aunque la afición pedía a gritos un defensor central como refuerzo para este torneo, Miguel Herrera fue contundente en decir que él estaba satisfecho con su plantel y parece que el tiempo le está dando la razón al técnico de los Tigres.

Hoy el equipo felino tiene tres victorias consecutivas, todas sin recibir una sola anotación, por lo que parece que la crisis en la defensa ya quedó en el pasado.

“No es que el tiempo me dé la razón, es lo que buscamos en el trabajo, no quiero restregarle a nadie que tengo la razón, no estoy ni cerquita de ser el correcto para decir lo que está pasando; trabajo para demostrar que el equipo está listo. Igor y “El Flaco” (Diego Reyes) han mantenido un gran nivel en estos tres partidos, pero tampoco es para decir que tememos a los mejores centrales de México; tenemos que seguir trabajando para modificar ese nivel, vamos a rotar cuando tengamos que rotar y a modificar cuando tengamos que modificar”, relató en conferencia de prensa.

Respecto a la parte ofensiva, los Tigres no han sido el equipo contundente que la afición espera, con resultados por la mínima ante Tijuana y Mazatlán, sin embargo, el estratega indicó que los goles llegaran.

“No hace falta una goleada, pero si llegas 34 veces al arco rival y pateas 15 veces, pues quisieras ver un poco más de goles, reitero, pareciera que con el 2-0 no fuera suficiente, pero como dije: el 1-0 o 5-0 dan el mismo resultado, pero cuando haces bien las cosas quisiera ser más contundente y buscamos eso”, afirmó.

Por último, Herrera confirmó el mismo cuadro para el día de mañana martes, cuando reciban al equipo de Juárez en la fecha cinco en lo que es la primera semana doble del Apertura 2022.