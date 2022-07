Santiago Giménez: ‘La verdad me pone muy triste tener que salir’

Santiago Giménez está cerca de dejar el futbol mexicano y llegar al de los Países Bajos, incluso se habla de que puede caer en el Feyenoord, equipo al que Gerardo Martino, técnico de la selección nacional mexicana ya le dio el visto bueno.

Los rumores de su migración al viejo continente podrían concretarse pues la Eredivisie (primera división del futbol nerlandés) empieza el próximo 5 de agosto. Eso quiere decir que el mercado de fichajes en Europa puede ser la oportunidad para Santiago de llegar al cuadro rojiblanco pero dejar al Azul en las primeras fechas del Apertura 2022.

Santiago Giménez y sus compañeros celebraban el empate 1-1 contra Puebla el pasado sábado en el Estadio Azteca (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

En entrevista con TUDN dijo que hay posibilidad de irse pero no hay nada concreto: “Sí, claro hay posibilidades. La verdad como puede ser el último (partido) como no, no es nada seguro. La verdad le tengo un cariño enorme a Cruz Azul, hasta que tenga el último pie afuera es cuando ya se decide todo”, comentó.

Sin embargo en sus declaraciones finales dejó entrever que hay un acercamiento ya sea de él hacia el club o viceversa: “El sueño europeo siempre está intacto hasta que yo no saque un pie de este club, bueno ni afuera voy a dejar de defender este club a muerte, todavía no hay nada seguro por lo tanto estoy aquí, me voy a partir la madre aquí. Desde los 10 años que estoy aquí, es el club que amo. La verdad me pone muy triste tener que salir, aunque no hay nada seguro, para mí es emocionante”, finalizó.

