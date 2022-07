Periodista deportiva muestra agresión física de su pareja

Fernanda Arellano, quien se desempeña como periodista deportiva, fotógrafa y comentarista del futbol femenil, alzó la voz a través de sus redes sociales y denunció las agresiones físicas y verbales que sufrió por parte de su expareja.

“Siempre creí que yo no sería de las que sus parejas maltratarían ya sea con agresiones verbales y/o físicas. ME EQUIVOQUÉ. Aquí no lo había expuesto, pero es momento de que lo sepan. Gracias a la gente que me ha estado apoyando en esta situación tan difícil”, fueron parte de las palabras en Instagram de la periodista.

Fernanda Arellano publicó una serie de capturas de pantalla donde muestra conversaciones con su expareja, quien la insulta con comentarios “vete a la verga”, “pendeja”, te vas a chingar a tu madre”, entre muchas otras; además de reconocer que la golpeó e incluso ofrecerle disculpas y asegurar que no volvería a ocurrir.

La profesional también publicó una serie de fotografías suyas, donde se le ve con el rostro golpeado, agresiones que le realizó su expareja, quien no solo la insultó y agredió, sino que también la amenazó.

Aunque en repetidas ocasiones ocultó su nombre, en la captura final mostró que se llama “Omar”.

Ante dicha publicación, Fernanda Arellano recibió todo tipo de apoyo, tanto de sus seguidores, como de conductores deportivos, como fue el caso de Marc Crosas de TUDN y Carolina Padrón de ESPN.

“Cansada de una relación que estuvo llena de insultos, amenazas, dónde por primera vez en mi vida me cachetearon y ahorcaron, dónde me quisieron patalear y no pudieron porque me defendí.Harta de no poder salir tranquila a la calle porque el señor me vigila, porque amenaza con golpear a mis amigos y todavía me amenaza de cuando llegue a mi casa me golpeara”, escribió Fernanda.

Finalmente, la periodista deportiva señaló que ya existe una orden de restricción, de la cual no tiene conocimiento el sujeto, por lo que externó su temor de la reacción que tome en cuanto le notifiquen. “Vive a lado de mi casa y lo conozco bien. No soy a la única que ha agredido, existen más exnovias, pero soy la primera que lo denuncia porque NO QUIERO SER UNA MÁS en las cifras de a quienes le cometen un feminicidio”.

