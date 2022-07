Chivas autorizó ida al casino a sus jugadores, asegura Santiago Ormeño

Chivas no atraviesa su mejor momento dentro y fuera de las canchas, pues a nivel deportivo, es uno de los pocos equipos que no ha conocido la victoria en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y fuera de las canchas, recientemente algunos de sus jugadores dieron mucho de qué hablar, luego de ser vistos en un casino con el uniforme del equipo.

Santiago Ormeño, nuevo refuerzo del Rebaño Sagrado, fue uno de los futbolistas que visitó un casino en Las Vegas, previo a enfrentar a la Juventus, pero el delantero mexicano estaba acompañado de Alan Mozo, también refuerzo del Guadalajara en este torneo.

Ante dicha visita, mucho se habló al respecto, pues Chivas ha atravesado por una serie de indisciplinas, por lo que la afición no vio con buenos ojos esta acción; sin embargo, Ormeño señaló que tuvieron permiso para ir, aunque sí reconoció que deben “tener cuidado”.

“Vengo llegando, pero es obvio, es el equipo más popular de México, pero yo no tengo Twitter, muchas veces no me entero de esas cosas, pero me comenta la gente y me di cuenta, simplemente teníamos permiso, jugamos un ratito, pero la gente hasta eso ve mal, pero hay que tener cuidado y que no pasen esas cosas”

— Santiago Ormeño a TUDN