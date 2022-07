“Fuerza Guerrera ladra, pero no muerde”: Atlantis

Después de varias semanas de intensa rivalidad, Atlantis apuntó a que Fuerza Guerrera le teme a firmar la lucha de apuestas

En entrevista con Publisport, el Rey de la Atlántida apuntó a que solo queda la firma del Mosco para que se de la lucha.

“Él tiene la última palabra, llegó ladrando y ahora se hace para atrás. Yo ya me cansé de lanzarle retos, pero ya pierdo mi tiempo. Como lo dije, perro que ladra no muerde y Fuerza Guerrera no ha querido firmar”, dijo.

Por otra parte, apuntó al desarrollo de Atlantis Jr. en los últimos meses y su posible lucha con Stuka Jr.

“Es un muchacho muy inteligente, tanto arriba como abajo del ring, se ha estado preparando muy bien. Es un gran reto, todavía no se ha concretado la lucha, pero seguimos entrenando con él, pero la rivalidad está al rojo vivo. Este reto de máscaras, aquí está su padre para darle consejos”, señaló.

Además, Atlantis adelantó que tiene un gran proyecto para celebrar los 90 años de la lucha libre en México.

“Te puedo adelantar que tenemos algo entre manos, algo para la afición, pero haré una gran función y espero contar con todo el apoyo”, dijo.

Atlantis cuenta con 39 años de trayectoria luchística, y busca celebrar de gran forma en 2023.

