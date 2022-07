CR7 explota contra la prensa: “si no hablan de mí, no ganan dinero”

CR7 reportó con el club inglés luego de ausentarse por "problemas personales" (Photo by Catherine Ivill/Getty Images) CR7 reportó con el club inglés luego de ausentarse por "problemas personales" (Photo by Catherine Ivill/Getty Images) (Catherine Ivill/Getty Images)

Cristiano Ronaldo ha perdido la paciencia con las numerosas noticias publicadas por la prensa portuguesa sobre su posible salida del Manchester United. En los últimos días, varios medios lusitanos han afirmado que CR7 y Jorge Mendes, están negociando un posible regreso al Sporting de Lisboa, equipo en el que el delantero inició su carrera.

En una publicación en redes sociales, Cristiano se quejó de los constantes rumores y lanzó fuertes palabras. “Es imposible no hablar de mí un día, de lo contrario la prensa no gana dinero”, escribió. “Saben que, si no mienten, no pueden llamar la atención de la gente. Continúen que algún día acertarán en alguna noticia”, añadió.

CR7 comentó un post en Instagram donde etiquetaro su nombre y el de su agente Serio Mendes

La molestia de Cristiano en un post de redes sociales

En las últimas semanas, se ha vinculado a “mister Champions” con varios clubes europeos importantes. Equipos como el Bayern Múnich y el Chelsea se interesaron inicialmente, pero luego desistieron de avanzar por los servicios del ariete lusitano.

En otros casos, como el del Atlético de Madrid, la propia afición intentó “vetar” el posible fichaje. Por lo pronto, el jugador portugués más importante en la actualidad se ha perdido toda la pretemporada de los “Diablos Rojos” por “asuntos familiares”. Su contrato con los rojos se extiende hasta el final de la temporada 2022/23 pero posiblemente verá actividad el sábado contra los “colchoneros” y el domingo contra el Rayo Vallecano en Old Trafford.

