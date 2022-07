“Jugar la posición de Gustavo Ayón en la selección me motiva”: Daniel Amigo

En Daniel Amigo recayó la responsabilidad de ocupar la posición que fue de la leyenda Gustavo Ayón por muchos años en la selección mexicana de basquetbol, reto que acepta y espera lograr muchos éxitos con el “nuevo Tri”.

“No pienso en eso, que sea una responsabilidad. Gustavo Ayón logró muchas cosas en su carrera y todavía lo está haciendo porque ganó el campeonato en Puerto Rico el año pasado. Ocupar su posición es algo que me motiva, necesito jugar con todo, necesito hacer lo que tenga que hacer para ayudar a la selección. No pienso en eso, nada más voy a la práctica, a los juegos, juego con todo, a lo máximo para México”, declaró el seleccionado nacional y flamante refuerzo de los Libertadores de Querétaro de la LNBP.

-Hablando de la Selección mexicana, te has convertido en un jugador importante en el equipo del coach Omar Quintero ¿Cuál crees que va a ser la clave para afrontar esta segunda ventana FIBA clasificatoria al Mundial de 2023?

“Seguir jugando como lo estamos haciendo hasta ahora. El coach Quintero nos da la confianza que necesitamos para jugar al máximo y tenemos todas las llaves para lograr lo que queremos. Con los jugadores que tenemos vamos a lograr muchas cosas, nada más necesitamos seguir trabajando y estoy seguro que lo lograremos”.

-Su primer partido es ante Colombia en Guadalajara ¿ es obligación ganarlo?

“Si, ya es la segunda ronda, ya clasificamos, pero ahora es importante ganar cada juego, y más en casa. Si ganamos todos los juegos en casa nos va a ayudar mucho, así que el partido contra Colombia es muy importante”.

-¿Cómo percibes al grupo, hay una combinación interesante de jóvenes con veteranos, los ves convencidos, ilusionados para ir al Mundial?

Si, por supuesto. Los jóvenes se están involucrando más y más y están aprendiendo cada día que practicamos como equipo. Todos los jugadores que tenemos en la selección traen algo importante para el equipo como Fabián Jaimes, él hace todas las cosas chiquititas que necesitamos como agarrar rebotes, quedarse en el suelo para luchar por la pelota, cualquier cosa él está ahí”.

-¿Ya te adaptaste a tu nuevo equipo los Libertadores de Querétaro?

“Ya estoy bien, esto es poco a poco, obviamente necesitamos jugar más juntos, hemos tenido buenas prácticas y estamos listos”.

-Este año tuviste mucho ajetreo, Libertadores será tu cuarto equipo e este periodo después de haber dejado a Soles de Mexicali, luego fuiste a Polonia, Puerto Rico, y regresaste a México ¿Por qué no te mantuviste más tiempo allá?

“Si, son muchos viajes, ya estoy cansado de viajar porque dos días después de terminar temporada con Soles de Mexicali, sin descanso, fui a Polonia a jugar como cinco meses, y dos días después fui a Puerto Rico y gracias a dios tuve como una semana de descanso antes de regresar a México. Ahora estoy listo”.

“Si me dan una oportunidad para jugar con un buen equipo, en un buen nivel, nunca voy a decir que no. Fueron buenas oportunidades para mí, para crecer como jugador, estoy joven y voy a seguir jugando hasta que ya no pueda”.

-¿Eso te convenció de Libertadores, lo ves como un equipo competitivo?

“Si, el año pasado cuando estuve con Soles jugamos contra ellos en playoffs y siempre tienen buen equipo, es un club muy prestigioso y con los nuevos dirigentes del club que han hecho un buen trabajo y les agradezco mucho a ellos. Es muy difícil ganar en el Auditorio Arteaga y nos va a ayudar mucho este año”.

-En 2018 te inscribiste en el draft de la NBA y lamentablemente no fuiste seleccionado por algún equipo. ¿Piensas volver a intentarlo en un futuro?

“Sí, llegar a la NBA siempre es el objetivo y estoy jugando para que ojalá llegar ahí algún día, es el sueño y voy a seguir trabajando. Ojalá un día lo logre”.

-Finalmente ¿Por qué te quitaste el bigote?

Todos me preguntan eso (ríe). Ya fue mucho tiempo con el bigote, hay que descansar pero algún día va a regresar”.

Hasta ahora los Libertadores de Querétaro han jugado dos partidos en la nueva campaña de la LNBP con saldo de una victoria y una derrota ante Fuerza Regia. Daniel Amigo ha jugado en ambos con promedios de 3 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un bloqueo por partido.