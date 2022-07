Joanna Burkat, la aficionada del América desde Polonia: “Fue amor a primera vista”

“Soy americanista hasta la muerte”, fueron las palabras que emanaron de la boca de Joanna Burkat, fiel seguidora polaca del Club América, del cual tiene todo tipo de souvenirs del equipo, desde una simple bandera hasta bikinis con el escudo estampado de las Águilas.

Te puede interesar: Nina Cervantes, la voz femeNINA del Azteca que sueña con ser la voz del Tricolor

En entrevista con Publimetro México, ‘la güera americanista’, conocida así por la afición azulcrema, contó cómo se enamoró del club nombrado ‘El Más Grande de México’, siendo que en su país de origen no son tan aficionados al fútbol.

Joanna Burkat

¿Cómo comenzó el amor por el América?

Hace siete años que ya soy fanática del Club América, el amor comenzó desde que mi mamá viajaba mucho a México y tenía un amigo que usaba siempre la playera de aquel equipo de los años 80, el que hizo campeón Reinoso, Miguel Ángel López y Jorge Viera. Pero recuerdo porque siempre hablaba del ‘Maestro’, uno de los grandes ídolos del americanismo.

Joanna Burkat

¿Por qué ese amor por las águilas?

Porque es el mejor equipo de México, es el Rey de Copas, así de simple. En mi país realmente no tenemos mucho fútbol. Yo estaba buscando a cuál equipo podría irle y viviendo en Brasil junto a mi esposo que es de allá, compré la playera de Flamengo, pero al ponerme el jersey no me sentí que fuera el equipo de mis amores. Pero cuando me puse la del América, fue amor a primera vista.

De hecho, algo a destacar fue cuando yo me metí a varios grupos de Whatsapp de todos los equipos para ver a quién le iba a ir, y al entrar al de Chivas me sacaron por ser extranjera, ya que solo aceptaban a puros mexicanos, y asimismo me pasó con los demás clubes; sin embargo, en América me arroparon como una de ellos y a la fecha me siento muy feliz.

Ahora cada vez que voy al Azteca, la afición se toma muchas fotos conmigo, habló con ellos en redes sobre el partido, las alineaciones y los rivales.

Joanna Burkat

¿A cuánto equivale todo lo que has gastado?

Sinceramente, nunca he calculado cuándo he gastado en todo lo que tenga que ver con el América, pero lo entre las cosas que me ha gustado comprar es mi ‘Agui’, ya por lo que sé solamente se puede comprar en el Estadio Azteca. Amo adquirir gorras, bufandas, y por supuesto camisetas, que hay algunas que me faltan en mi colección.

De hecho, mi familia y mis amigos saben que estoy obsesionada con el equipo de mis amores, y un buen regalo para mí es algo que tenga que ver con las Águilas del América.

Joanna Burkat

¿Quién ha sido tu jugador favorito?, y dinos tu once histórico

De los 105 años de vida que tiene el América, muchos jugadores no pude verlos jugar, pero si veía videos, leía sobre la historia y creo que mis jugadores favoritos son: Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Christian ‘Chucho’ Benitez y Carlos Reinoso, a quien yo conozco en persona. Sobre mi once inicial pondría a Guillermo Ochoa en la portería; Juan Hernández, Alfredo Tena y Paul Aguilar en la defensa; Carlos Reinoso, Daniel Brailovsky y Cristóbal Ortega en el medio campo; y como delanteros, Salvador Cabañas, Chucho Benítez y Cuauhtémoc Blanco.

Puedes revisar: Sears celebra su 75 aniversario en grande

El América es el equipo más amado y más odiado en México, ¿te has llegado pelear en redes sociales?

Sí, les digo ‘Ódiame más’ (ríe) y quedan muy enfadados, pero me han pasado cosas desagradables, una vez en un hotel en Cancún, me di cuenta que al abrir mi equipaje que todas mis playeras y gorras del América estaban sucias, ya que las habían usado como jergas para limpiar el piso. De hecho, subí historias en Instagram quejándome sobre el personal del lugar, se disculparon, pero no resolvieron nada.

Joanna Burkat

¿Qué opina la gente de tu país acerca del América y del Futbol Mexicano?

En Polonia no conocen mucho el Fútbol Mexicano, ven más las ligas europeas, hay mucha fanaticada del Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich y otros más, pero les cuento mucho del América y que es el equipo más grande de México. El fútbol de Polonia no es muy conocido, incluso, se habla más Lewandowski.

¿Qué crees que le falte al América y al Futbol Mexicano para estar en el top de las ligas de Latinoamérica?

Creo que los clubes no deberían de dejar que sus jóvenes promesas emigren a Europa para jugar en equipos chicos, todavía deben de aprender a mejorar su nivel futbolístico en la Liga MX. Un ejemplo, yo me enojé mucho cuando América vendió a Diego Lainez al Betis, teniendo 18 años, creo que le faltaba que explotara más su talento, ya que era una gran figura y allá la mayor parte del tiempo estaba en la banca.

Pero sobre todo que compitan en la Copa Libertadores, la Concachampions no es un buen torneo que los haga mejorar a los clubes mexicanos.

¿Qué sentimiento te deja ser arropada por el americanismo ahora que trabajas en ‘Vamos América’, de TUDN?

Ha sido una experiencia muy padre al convivir con gente que sea americanista de corazón, que sienta los colores muy a fondo como yo, pero sobre todo lo que más me agradó fue conocer en persona a uno de mis grandes ídolos que es el ‘Maestro’ Carlos Reinoso.

¿Cómo crees que le vaya México en el Mundial de Catar ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita?

Polonia creo que le ganará 2-1 a México, porque la Selección Mexicana no es bien comandada por el Tata Martino, sin embargo, sé que en los Mundiales con México nunca se sabe y puede de que dé la sorpresa y hasta llegue a vencer a la Argentina de Messi. Espero que Polonia y México pasen a la siguiente ronda.