Santiago Giménez: ‘Quiero dejar el nombre de México en alto’

El sueño de jugar en Europa se va a cumplir para Santiago Giménez quien hasta hace unos días, era jugador del Cruz Azul y ahora aprenderá en el Feyenoord, su nuevo equipo en la Eredivisie, un nuevo estilo de futbol.

El propio club le hizo una pequeña entrevista que compartió en su cuenta de Twitter. Cuando fue cuestionado por el primer acercamiento de su ahora nuevo club, Giménez mecionó que fue “a través de Matías y Mariel que ellos me han conseguido por ahí, fueron como los intermediarios de esta charla y para mí fue algo muy emocionante cuando me dijeron por primera vez que me quería un equipo como Feyenoord”.

Santiago Gimenez over ontvangst in Nederland:



‘De eerste keer dat ik zoiets meemaak…’ 😳 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 29, 2022

“Es algo nuevo para mí es la primera vez que vivo algo así y la verdad es que estoy muy contento por vivirlo, sé que vienen cosas muy lindas y eso me pone feliz”, mencionó cuando le preguntaron por la gente que lo fue a recibir a el aeropuerto.

Del Estadio (Stadion Feijenoord) Santiago dice que “no lo conocía, justo hoy lo conocí y la verdad que es un estadio impresionante y seguramente que con gente se ve todavía el triple mejor”. El mexicano sabe que es el primero en jugar en este club y en entrevista con TUDN dijo: “Para mí eso representa mucho, ser el primer mexicano, quiero dejar el nombre de México en alto y que sigan viniendo jugadores mexicanos”.

El apodado “bebote” jugó su último partido como cementero el pasado martes en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, casa del Atlético San Luis que empató sin goles ante Cruz Azul en la jornada 5 del Apertura 2022.

