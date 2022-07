¡Siguen sin ganar! Chivas no puede con Pachuca; Alexis Vega falla penal

Un sonoro abucheo de la gente en el Estadio Akron finalizó el partido de este sábado entre Chivas y Pachuca, y es que la afición rojiblanca expresó su descontento ante un equipo que en cuatro partidos no ha marcado en su propio estadio, no ha demuestra buen futbol y ni siquiera ante un rival disminuido numéricamente y con un penal a favor pudieron anotar, y mucho menos ganar.

El juego arrancó con 8 canteranos para las Chivas, pues Cadena buscó cambios en su alineación en busca del gol, pero la profundidad no llegó y al momento de aprovechar las circunstancias del juego ni la banca ni los jugadores pudieron hacer diferencia. Y es que un duelo que se disputaba de buena forma por Pachuca, un error de Oscar Murillo dejó a los Tuzos con uno menos: la roja directa llegó por una plancha al “Conejo” Brizuela al minuto 41.

En el medio tiempo el técnico Ricardo Cadena ajustó dando lugar a Santiago Ormeño y Pavel Peréz, pero no fue suficiente. El equipo tapatío no dominaba el balón y no daba cuenta de ese hombre de más en el campo. Peor aún, desde los once pasos tenían la posibilidad de adelantarse tras una mano dentro del área. Alexis Vega cobró con fuerza, pero sin colocación, y estrelló el travesaño al 74.

Así, Pachuca no se vio superado ni mucho menos asfixiado, y al final incluso tuvo una oportunidad muy clara en contragolpe, que el portero “Wacho” Jiménez apenas alcanzó a atajar al 86 en lo que hubiera sido el acabose del Rebaño.

Las Chivas siguen sin ganar en casa, y Pachuca se va con un empate que le sirve en sus aspiraciones, más aún las muy desventajosas condiciones del partido.

