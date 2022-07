¿Otro mexicano a Europa?, César Montes con posibilidades de salir de Rayados hacia el viejo continente

Uno de los jugadores inamovibles tanto para Víctor Manuel Vucetich, como para Gerardo Martino, César Montes, estaría cerca de emigrar al futbol europeo y dejar a los Rayados después de siete años de pertenecer al club.

De acuerdo con el periodista José Manuel Elgueta, el defensor de 25 años habría llenado el ojo a un club del viejo continente, inclusive ya presentando una oferta formal por el jugador formado cien por ciento en las inferiores de los regios.

César Montes no fue parte del cuadro titular que mandó el técnico Víctor Manuel Vucetich a la cancha del Olímpico Universitario, en un principio se especulaba que era para rotar jugadores, sin embargo, en las últimas horas ha surgido la versión de que no alineó para no ver afectada alguna posible lesión que impida que se logre concretar una posible llegada al fútbol europeo.

Aunque no se ha filtrado que club sería su posible destino, se ha publicado que la oferta en la mesa en Monterrey llegaría proveniente desde Rusia.

Hay una propuesta desde Rusia para que César Montes salga de Rayados. No es seguro de que vaya, las negociaciones están en proceso. @CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/kgkNB5V1nu — Sergio Treviño (@sergiotrevino9) July 31, 2022

El “Cachorro” si lo respetan las lesiones, prácticamente tiene su lugar asegurado para ir con la Selección Nacional de México al Mundial de Catar 2022, ya que ha mantenido un nivel muy alto de juego tanto con la “Pandilla” como en el Tricolor.

Si se llega a concretar, sería un buen salto en la carrera del joven defensor de más de siete años de experiencia en la primera división mexicana.