Tigres se complica, pero derrota y agudiza crisis del Querétaro

Los Tigres de la UANL sufrieron, pero lograron imponerse por 2-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro, en el duelo correspondiente a la sexta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el cual se disputó en la cancha del Estadio Universitario.

El conjunto regiomontano abrió el marcador al minuto 17, gracias a la anotación de Nicolás Diente López, tanto que llenó de confianza a los suyos, que aparentemente tenía el panorama sencillo para conseguir una contundente victoria, ante un rival que no atraviesa su mejor momento.

Sin embargo, no fue así. El Querétaro logró empatar al minuto 25, con el gol de Ariel Nahuelpan, quien no falló desde los once pasos, pues los Gallos Blancos tuvieron la oportunidad de perforar la red protegida por Nahuel Guzmán por un penal que provocó Igor Lichnovsky.

En la parte complementaria, Tigres recuperó la ventaja, luego del tanto de Jordy Caicedo, quien instantes después se fue expulsado, dejando a su equipo con un hombre menos, y complicando el resultado a favor.

Pero no terminó ahí todo, pues también Juan Pablo Vigón se llevó la tarjeta roja, por lo que Tigres se quedó con 9 hombres, sufriendo de más en la parte final del encuentro, pero finalmente se quedó con los tres puntos. Querétaro culminó el partido con 10 hombres, luego de la polémica expulsión a David Cabrera.

Lo más leído en Publimetro: Cristiano Ronaldo ya entrena con el Manchester United

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Herrera llegan a las 15 unidades, mientras que el Querétaro sigue sin conocer la victoria en el presente certamen.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: