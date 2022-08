Renata Masciarelli denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

Otro lamentable capítulo en la Liga MX Femenil, después de que la arquera del América femenil, Renata Masciarelli, denunció una amenaza de muerte recibida a través de redes sociales.

Fue en su cuenta de Twitter en donde la jugadora azulcrema denunció al usuario @eltrascabo21, quien le mando una serie de mensajes amenazantes.

“Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten…”, escribió la jugadora en donde mostró la amenaza.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Estos mensajes llegaron después de que la jugadora tomó con humor un insulto por parte del mismo usuario, tras un video en donde ella sale cantando.

El Brad Pitt pic.twitter.com/7Mymy8xXRG — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Tal ha sido el impacto de este mensaje que reporteras y compañeras se han manifestado en contra de estos ataques.

“¿Por qué la necesidad de que nos amenacen? Le tenemos que poner un alto a esto!! Somos muchas las que vivimos esta crueldad. Una buena persona no necesita pisar a lxs demás para sentirte bien. (Thanks for posting this, Masha. You’re bold and brave)”, escribió Janelly Farías.

¿Por qué la necesidad de que nos amenacen? Le tenemos que poner un alto a esto!! Somos muchas las que vivimos esta crueldad. Una buena persona no necesita pisar a lxs demás para sentirte bien.



(Thanks for posting this, Masha. You’re bold and brave) https://t.co/7leril60PZ — Janelly Farias (@janellyfarias) August 3, 2022

Cabe recorder que jugadoras como Scarlett Camberos, Jana Gutiérrez, Nailea Vidrio, entre otras, han denunciado mensajes de acoso por parte de pseudoaficionados.

