Scarlett Camberos, del América femenil, denuncia acoso en redes sociales

La jugadora de la Liga MX Femenil, Scarlett Camberos denunció el acoso de un pseudoaficionado a través de sus redes sociales, e incluso señaló que se lo ha encontrado camino a su casa.

A través de redes sociales, la mediocampista del América femenil acusó al hombre de acosarla y crear cuentas falsas con su imagen.

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome”, escribió.

“Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó la mediocampista.

Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor 🙏🏽 este muchacho sigue creando cuentas falsas de mi en redes sociales y acosándome. pic.twitter.com/BT0UVHeftj — Scarlett Camberos (@scarcamberos) July 25, 2022

Incluso su compañera, Selene Valera apuntó a que es el mismo hombre que acosó la acosó, junto a Jana Gutiérrez.

“Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle”, dijo.

Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle https://t.co/1VhTHtFIif — Selene Valera (@SeleneValera) July 26, 2022

Ante la denuncia, decenas de aficionados han mostrado su apoyo para las futbolistas a través de sus redes.

