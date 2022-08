Juan Dinenno aclara rumores sobre una supuesta salida de Pumas

Poco antes de emprender el viaje a Barcelona donde disputarán un partido amistoso ante el club blaugrana, el delantero Juan Dinenno aclaró rumores sobre una supuesta salida de Pumas al futbol de Arabia Saudita con el Al-Shabaab.

“El futbol es muy dinámico, pasan muchas cosas, pero yo estoy acá. Hablar del futuro no tiene mucho sentido, vamos en la fecha 6, yo estoy muy metido en el torneo y lo que es el equipo y por respeto a mis compañeros hablar de esto no tiene ningún sentido”, declaró en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Por su parte el entrenador Andrés Lillini también dijo que solo son rumores y que él cuenta con el goleador argentino por el resto del Torneo Apertura 2022.

“Sí me enteré porque me escribieron pero no hay nada. No está inquieto con este tema, sino por hacer un gol”, dijo el estratega.

