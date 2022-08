Santiago Giménez se ve en Catar 2022, tras firmar con el Feyenoord

Junto a los trofeos que conquistó con Cruz Azul, Santiago Giménez regresó a la Noria para despedirse de sus compañeros, antes de viajar al Feyenoord, y apuntó a la Copa del Mundo de Catar 2022.

En conferencia de prensa, el delantero mexicano apuntó a que ahora buscará estar en la lista de 26 jugadores para el Mundial.

“En la Selección Mexicana me veo como un hombre defendiendo la playera a muerte, no sé si voy a estar en la lista y te puedo decir que en mis ojos está el estar en la Copa del Mundo, quiero estar y para mí, te puedo decir que sí, queda mucho tiempo, todo está en manos de Dios”, afirmó.

Por otra parte, Santiago Giménez también afirmó que le pidió un consejo a Gerardo Martino, antes de firmar con el Feyenoord.

“No he hablado con el ‘Tata’ después del fichaje, sí hablé antes para que me abriera el panorama, es un hombre que sabe mucho y le pedí su consejo. No sé si me ha caído el 20 o no, intento disfrutar el momento, para mí cada uno de estos campeonatos llevan una imagen muy hermosa”, señaló.

El juvenil delantero habló que no podía dejar pasar la oportunidad de irse al Viejo Continente.

“Uno no puede dejar ir el tren... un europeo me quiso tener y para mí es un sueño y una oportunidad única, no veo por qué esperar un poco más si tienes la oportunidad ahora de cumplir un sueño, estaba atravesando un buen momento futbolísticamente, es una gran liga y de buen nivel, puedo dar lo mejor de mí y por eso tomé esta decisión”, dijo.

A través de redes sociales, la Máquina mostró como Santiago Giménez se despedía del cuerpo técnico, compañeros, y demás trabajadores en la Noria.

Giménez firmó con el Feyenoord hasta el 2026, tras su buen paso con el Cruz Azul.

