Tri femenil de futbol americano, sin boleto para regresar a México

La Selección de México compite este domingo ante su similar de Alemania, van por el quinto puesto en el Mundial de Futbol Americano y lamentablemente las malas noticias no cesan. Al parecer las seleccionadas mexicanas no regresarán de manera inmediata. ”Hoy 3 de agosto me senté a platicar con las jugadoras y ninguna tiene vuelo” informó Mel Trillo, reportera de “Las Perrilleras”.

Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

Esta situación preocupa a la Embajada de México en Finlandia porque no saben donde podrían resguardar al Tricolor, tomando en cuenta que su embajada no es grande. ”La embajada de aquí literalmente es un departamento en el cual trabajan solo cinco personas, el embajador y las personas que trabajan con él dice, ¿Dónde metemos a 50 personas?”, explicó Trillo.

"Las trilleras" pelearán por el quinto lugar del Mundial contra Alemania (@EmbaMexFin)

La Selección mexicana de futbol americano batalló para poder participar en la Copa del Mundo ya que la Federación Mexicana no les proporcionó ayuda, por el contrario cada vez les complicaba sus viajes. Este tema llegó hasta Palacio Nacional cuando las jugadoras pidieron apoyo el mes pasado, solicitando un avión para poder asistir al Mundial, respuesta que no llegó.

Daniil Medvédev debuta con victoria en el Abierto de Los Cabos

La escuadra nacional tiene hasta el 8 de agosto para volar de regreso a estas tierras. La fuente anteriormente citada cuestiona las adversidades que han pasado las jugadoras y explica que ”la Federación Internacional les da hotel hasta el día lunes 8 de agosto y si para el lunes no están, ¿Dónde se van a quedar las jugadoras?”, puntualizó.