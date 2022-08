Arsenal debuta con paso firme en la Premier League

El Arsenal venció (0-2) al Crystal Palace este viernes en el inicio de la temporada 2022/23 en la Premier League, un derbi londinense que se apuntó el equipo de Mikel Arteta con los goles de Martinelli y Guehi en propia puerta.

El cuadro ‘gunner’, de nuevo aspirante a dar guerra en la liga inglesa y recuperar territorio perdido, era el primer protagonista de la Premier y no falló en Selhurst Park, aunque no fue un paseo triunfal y la sentencia no llegó hasta el minuto 85.

El primer gol de la temporada 22/23 de la Premier League!



Observen el centro al lugar preparado, la posición de Gabriel Jesús fijando al marcador para que Zinchenko se desprenda solo en el punto y asista a Martinelli.#Arsenal y un gol de laboratorio 🧪pic.twitter.com/WQKf8aa5HF — Dimas (@DimasBallada) August 5, 2022

El dominio fue visitante de inicio, mucha posesión y ocasiones ya en los primeros 10 minutos, hasta que en el 20′ Martinelli hizo de cabeza el 0-1, un saque de esquina con poca intensidad defensiva por parte del Palace.

Arsenal Los Gunners se llevaron los tres primeros puntos del torneo (Mike Hewitt/Getty Images)

Gabriel Jesus, fichaje estrella del Arsenal, estuvo activo en el trabajo pero no pudo dar continuidad a su buena racha de goles en pretemporada. El ex del City le regaló el gol en la segunda parte a Odegaard, pero el noruego no supo definir.

El Crystal Palace no perdió la cara al encuentro y, aunque no estuvo muy inspirado arriba, tuvo un par de ocasiones para empatar el partido. El Arsenal sentenció a los de Patrick Vieira en una jugada de Saka y un centro que topó en Guehi y se fue a la red.

🔴 GOAL!



Bukayo Saka’s cross is deflected by Marc Guehi into his own net



Crystal Palace 0 - [2] Arsenal#CRYARS | #Arsenal

pic.twitter.com/HlUuUWlFDK — Goal Replays (@footygolazos) August 5, 2022

