Jugador de futbol manda a su hermano para sustituirlo en su propia boda

Mohamed Buya Turay no pudo asistir a su boda y su hermano fue el reemplazo en la misma Mohamed Buya Turay no pudo asistir a su boda y su hermano fue el reemplazo en la misma (Instagram)

Mohamed Buya Turay es un jugador de 27 años que no pudo estar presente en su propia boda ya que el Malmö, club con el que recientemente firmó, no le permitió viajar a dicho evento y la solución fue mandar a su hermano a ocupar su lugar en el altar.

En enlace matrimonial estaba pactada para el 21 de julio en su natal país, Sierra Leona, pero la fecha quedó tapada por su traspaso al Malmö. Evidentemente ninguna persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo y Mohamed hizo lo más lógico que se le ocurrió: piderle a su hermano que ocupe su lugar y se encuentre con su novia Suad Baydoun en el altar.

“Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes, Tomamos las fotos con antelación así que parece que yo estaba allí, pero no fue así. Mi hermano me representó en la boda real”, reveló.

Las fotos del evento se tomaron con anticipación pero el jugador realmente no pudo estar el día de la boda

Ahora el encuentro con su esposa será una realidad y en palabras del propio delantero ya planean irse de viaje antes de que finalice el año. “Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, agregó.

Su debut con el Malmö se dio en la fase previa de la UEFA Europa League cuando salió de suplente en una victoria sobre el F91 Dudelange de Luxemburgo por un marcador de 3-0. Buya Turay entró en el minuto 82 y disputó el resto del encuentro.

El recién casado vuelve a Suecia donde se consagró campeón en 2019 cuando defendía los colores del Djurgårdens IF. Tres años más tarde regresa luego de jugar en China en los equipos Hebei China Fortune y el Henan Songshan Longmen.

