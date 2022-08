“Aun con máscara, Jarochita es fea”, sentencia Reyna Isis

Poseedora de una mirada llena de poder “La Flor del Desierto” indicó que se encuentra muy emocionada de formar parte del 89 aniversario el próximo 16 de septiembre en la monumental Arena México. Reyna Isis trató de comportarse durante la firma de contratos en la lucha de máscara contra máscara frente a Jarochita, lo cual, generó mucha polémica.

“No quise ser grosera, pero quiero decirle al mundo entero lo fea que es La Jarocha, es muy evidente. Aún con máscara no se puede ocultar cuando una persona es fea y ella lo es, quiero que sepan que ganaré con humildad y si pierdo será con dignidad”, sentenció Isis.

Además dijo sentirse emocionada de vivir el momento importante, pues recordó el momento en que fue ganadora en Homenaje a Dos Leyendas y considera que ha tenido una buena racha; pues en noche de campeones le ganó a Metálica y ahora es un buen momento para exponer su incógnita.

Y es que la rivalidad que tiene con Jarochita ha sido constante y después de un rato, los aficionados podrán ver el resultado de la misma. “Ya todos lo sabemos que Jarochita tiene buen nivel, es una gran rival y me da mucho gusto poder enfrentarla. Ya son muchos años de esta rivalidad donde no ha dejado de seguirme y pase lo que pase, el público sale ganando. A pesar del odio deportivo, la vida misma me ha dado la suerte de enfrentarla y juntas encantaremos al público”.

Reyna Isis se hizo en el CMLL, dando sus primeros pasos acompañando a “Los Guerreros Tuareg” con Loco Max, Dr X y su mismo maestro Arkángel; ahí aprendió a valorar el personaje y por esa razón no se imagina sin máscara; pues a ella le dio el corazón, le debe viajes y además le gusta el diseño. La ruda se siente tranquila, pues se prepara en todo momento y dijo: “¿Han visto la película de Rocky? Así he estado entrenando y cuidando la alimentación porque no siempre puedes conservar el físico, traigo muy buena escuela y traigo las herramientas necesarias para salir avante. Pero estoy consciente que la moneda está en el aire, una mala intervención del refere, un descuido, una lesión, un vuelo fallido, todo puede pasar y no siempre gana el mejor”.

Aunado a sus declaraciones no pasó desapercibido el agradecimiento a toda su afición y lo importante que son los mano a mano: “Agradezco el apoyo que me han dado, mi cabeza está centrada en otras cosas, pero hay gente que me ha acompañado siempre y puede ser que el Hijo del Villano III esté en mi esquina”.

Para esta gladiadora todo ha valido la pena, pues aunque es complicado tener siempre una buena imagen, la flor del desierto ha visto el impacto que ha tenido su personaje y se siente feliz y orgullosa pues siempre ha dado lo mejor en el ring, pues sabe que hay muchos niños que están detrás de cada luchador. La bella gladiadora ha alentado a otras mujeres a alcanzar sus sueños.

