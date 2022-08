Cristiano Ronaldo, cerca del Napoli... ¿Chucky al Manchester United?

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo incierto, pues no es un secreto que no está a gusto en el Manchester United, equipo que no disputará la próxima edición de Champions League, por lo que el atacante luso aún podría salir del cuadro inglés.

De acuerdo a la información del portal calciomercato.it, el delantero portugués ficharía con el Napoli, club que sí estará en la próxima edición de Champions League, siendo esta razón la principal por la que aceptaría la propuesta del cuadro italiano.

Pero en la posible negociación también figura el nombre del mexicano Hirving Chucky Lozano, quien se ha convertido en referente del Napoli, pues el canterano del Pachuca sería la moneda de cambio, por lo que él llegaría con el Manchester United.

La fuente señala que los Red Devils pagarían 20 millones de dólares por el mexicano, y darían a Cristiano Ronaldo, quien regresaría a la Serie A, pues anteriormente militó con la Juventus de Turín.

El Napoli ha sido criticado por sus aficionados, debido al tranquilo mercado de fichajes que han tenido, por lo que el posible arribo de Cristiano Ronaldo emociona a más de uno, pues es innegable la calidad del portugués dentro del terreno de juego.

También es importante recordar que no es la primera vez que el Manchester United se interesa por Hirving Chucky Lozano, por lo que años después se daría el fichaje.

