Mike Tyson despilfarró 500 millones de dólares en mujeres y locuras

Las tremendas habilidades que Mike Tyson tenía para el boxeo, y que lo llevó a ser uno de los púgiles más populares en la historia del deporte, lo hizo amasar una fortuna de hasta ¡500 millones de dólares!

Pero las mujeres, los excesos y mala administración hicieron que perdiera todo y ahora esté en bancarrota. Así lo confesó el mismo Tyson en una entrevista en el podcast “The Pivot”.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó” reconoció “Iron Mike”.

Tyson reconoció que ese dinero pudo haber servido para ayudar a sus ocho hijos, pero por otra parte dijo que haberles dado todo no les hubiera hecho bien.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad”, finalizó.

