Carlos Vela reitera que no jugará con el Tricolor

Carlos Vela es uno de los futbolistas más talentosos de México, por lo que muchos piden que forme parte de la Selección azteca que estará compitiendo en la Copa del Mundo de Catar 2022; sin embargo, el jugador del LAFC reiteró que no volverá a jugar con el Tricolor.

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100% en un lado es mejor no estorbar”, declaró en entrevista para Telemundo.

Con estas palabras, Carlos Vela deja claro que no le interesa volver a jugar con la Selección mexicana ni asistir al Mundial. El atacante no asistió a Brasil 2014 y sí compitió en Rusia 2018.

De hecho la última ves que vistió al camiseta de México fue el 2 de julio de 2018, en el partido de octavos de final del Mundial de Rusia, donde el Tri perdió 2-0 ante Brasil.